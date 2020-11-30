За минувшую неделю в Саранске проверили более 300 единиц общественного транспорта

В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

В период с 23 по 27 ноября была проверена 351 единица общественного транспорта, вынесено 169 замечаний, составлено 6 протоколов.

Также ведется проверка такси. За минувшую неделю за несоблюдение профилактических мер вынесено 10 замечаний (8 - водителям, 2 - пассажирам), на двух таксистов составлены протоколы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru