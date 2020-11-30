В Саранске проводится мониторинг точек торговли и оказания услуг

На оперативном совещании в администрации Саранска сегодня, 30 ноября, был обсужден комплекс мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

За прошедшую неделю в городе поверили 102 объекта торговли, сферы обслуживания. Кроме того, 24 ноября был проведен рейд в сетевых магазинах «Магнит», «Пятерочка», «Спар» и в аптеках, по результатам которого составлено два акта за нарушение масочно-перчаточного режима и отсутствие социальной разметки.

Сотрудники районных администраций города проводили мониторинг рынков. За нарушение действующих профилактических мер составлен один акт на рынке «Заречный».

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Источник: adm-saransk.ru