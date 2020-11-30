В селе Аксеново Лямбирского района завершается строительство школы

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков 29 ноября осмотрел ход строительства школы в селе Аксеново Лямбирского района, возводимой в рамках национального проекта «Образование».

В настоящее время специалисты на указанном объекте проводят работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории. Владимир Сушков поручил администрации района принимать участие в приемке выполненных строительных работ.

Новая школа, площадь которой составляет более 5 тыс. квадратных метров, будет оснащена самым современным оборудованием.

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Источник: e-mordovia.ru