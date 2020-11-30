Артём Здунов посетил мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов на прошлых выходных посетил МПК «Атяшевский», где реализован инвестиционный проект по увеличению производственных мощностей.

В прошлом году на указанном объекте провели модернизацию производства и реконструкцию убойного цеха, что позволило довести мощности по убою свиней до 5700 голов в сутки, а также усовершенствовать систему разделки мяса. Новые объекты, введенные в эксплуатацию, позволили предприятию заработать в формате полного безотходного производства, соответствующего самым высоким экологическим требованиям.

В целом объем привлеченных группой компаний «Талина» инвестиций в 2019-2020 годах составил более 9 млрд рублей.

Артём Здунов осмотрел работу очистных сооружений, а также побывал на основных производственных площадках, задавая по ходу осмотра вопросы, касающиеся экономики предприятий, условий и уровня оплаты труда.

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Источник: e-mordovia.ru