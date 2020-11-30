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Артём Здунов посетил мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»

Артём Здунов посетил мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов на прошлых выходных посетил МПК «Атяшевский», где реализован инвестиционный проект по увеличению производственных мощностей.

В прошлом году на указанном объекте провели модернизацию производства и реконструкцию убойного цеха, что позволило довести мощности по убою свиней до 5700 голов в сутки, а также усовершенствовать систему разделки мяса. Новые объекты, введенные в эксплуатацию, позволили предприятию заработать в формате полного безотходного производства, соответствующего самым высоким экологическим требованиям.

В целом объем привлеченных группой компаний «Талина» инвестиций в 2019-2020 годах составил более 9 млрд рублей.

Артём Здунов осмотрел работу очистных сооружений, а также побывал на основных производственных площадках, задавая по ходу осмотра вопросы, касающиеся экономики предприятий, условий и уровня оплаты труда.

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Источник: e-mordovia.ru