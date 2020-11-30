Артём Здунов на прошлых выходных ознакомился с производственными мощностями АО «Агро-Атяшево»

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 28 ноября посетил птицекомплекс АО «Агро-Атяшево».

Руководитель региона ознакомился с производственными мощностями предприятия, в том числе осмотрел корпуса по производству кормов, корпус с курицей-несушкой, расспросил о реализуемых инвестиционных проектах. Гендиректор предприятия Александр Щемеров сообщил, что в текущем году объем инвестиций составит около 110 млн рублей.

На территории комплекса были построены и введены в эксплуатацию несколько объектов, включая зерносушилку, складские помещения, санитарный пропускник. Также был значительно обновлен транспортный парк.

Артём Здунов отметил значимость расширения производственных площадок предприятия и пообещал всестороннюю поддержку в реализации новых инвестиционных проектов.

Также читайте о том, что Артём Здунов посетил мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский».

Источник: e-mordovia.ru