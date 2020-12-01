В Саранске продолжается обработка объектов социальной значимости

В Саранске продолжается работа по профилактике угрозы распространения вирусных инфекций.

Была проведена санитарная обработка 13 объектов социальной значимости: всех администраций Саранска, ЗАГСов, Ленинского районного суда, а также прокуратуры данного района и других объектов с массовым пребыванием людей.

Для борьбы с вирусами и бактериями использовался хлорсодержащий раствор.

Санитарную обработку сотрудники МЧС проводят в средствах индивидуальной защиты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru