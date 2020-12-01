В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии прошли мероприятия в честь Дня матери

Во всех исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии состоялось чествование женщин по случаю Дня матери.

День матери ежегодно празднуется в последнее воскресенье ноября. В учреждениях УФСИН РФ по Мордовии стало доброй традицией отмечать этот трогательный праздник.

В торжественной обстановке женщинам были вручены цветы и благодарственные письма за добросовестное исполнение служебных и трудовых обязанностей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su