Исполняющий обязанности прокурора Мордовии посетил исправительную колонию

Исполняющий обязанности прокурора Мордовии Леонид Перескоков провел проверку исправительной колонии №11 УФСИН РФ по республике.

В сопровождении временно исполняющего обязанности начальника УФСИН РФ по Мордовии Павла Ломакина, Дубравного прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексея Рябцева и помощника прокурора республики по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Максима Сидорова Леонид Перескоков посетил столовую, в частности варочный цех, и медицинскую часть.

Указанные объекты были проверены на предмет соответствия имеющихся условий требованиям уголовно-исполнительного законодательства, соблюдения санитарных норм, а также соблюдения прав и законных интересов осужденных.

Кроме того, был проведен прием осужденных по личным вопросам.

Жалобы и заявления по условиям содержания и медицинского обслуживания от осужденных не поступали.

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Источник: 13.fsin.su