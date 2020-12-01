Жительница Лямбирского района фиктивно прописала в своем доме двух граждан Таджикистана

В Лямбирском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме двух иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в марте нынешнего года 46-летняя жительница села Черемишево фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме двух граждан Таджикистана 1980 и 1981 годов рождения, не собираясь предоставлять им жилье.

В настоящее время стражами порядка решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф