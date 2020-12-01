Житель Зубово-Полянского района пойдет под суд по обвинению в убийстве знакомого

В Зубово-Полянском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своего знакомого.

В сентябре нынешнего года 42-летний ранее судимый житель посёлка Явас гостил у своего 59-летнего знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки. В определенный момент владелец жилья стал упрекать гостя в том, что он намусорил. Затем 59-летний гражданин принялся выгонять знакомого. В итоге вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость ударил владельца жилья ножом. После этого обвиняемый вышел на улицу и попросил соседей вызвать медиков.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины проникающее ножевое ранение левого предплечья. Спустя некоторое время гражданин скончался.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф