В Зубово-Полянском районе прошла операция «Безопасный район»

В Зубово-Полянском районе сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный район».

За несколько часов проведения указанного мероприятия стражами порядка было составлено 70 административных материалов за различные нарушения ПДД. Одним из нарушителей является водитель автобуса марки ПАЗ, у которого отсутствовала карта, необходимая для перевозчика.

Ещё один нарушитель, выявленный патрулем ДПС, водитель автомобиля марки ВАЗ-2112, управляющий транспортным средством, которое не было зарегистрировано в установленном порядке.

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Источник: 13.мвд.рф