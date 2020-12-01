В Саранске был задержан местный житель, подозреваемый в краже велосипеда

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже велосипедов.

В подъезде одного из многоквартирных жилых домов Саранска 49-летний безработный горожанин похитил велосипед, принадлежащий 29-летнему гражданину. Украденное транспортное средство мужчина продал. Вырученные денежные средства подозреваемый потратил на покупку спиртного.

Кроме того, стражами порядка была установлена причастность 49-летнего гражданина к совершению ещё двух аналогичных преступлений на территории города.

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Источник: 13.мвд.рф