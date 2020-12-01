В Саранске 16 декабря откроются елочные базары

В Саранске елочные базы начнут работать 16 декабря.

Для нестационарных торговых объектов по продаже елок, сосен и хвойного лапника в городе предусмотрено 81 торговое место по следующим адресам: ул. Полежаева (на летней площадке ОАО «Центральный рынок г. Саранска»); ул. Полежаева, д. №31 (в районе ТЦ «Находка»); ул. Полежаева (на площадке в районе дома №120, за остановкой «Огарева»); ул. Ботевградская, д. №80 (4 места рядом с ТЦ «Ботевград»); пр. 50 лет Октября (в районе магазина «Магнит»); ул. Энгельса, д. №11А (на территории торгового ряда около магазина «Нива-18»); ул. Кирова (3 места в районе магазина «Маяк»); ул. Кирова, д. №71А; ул. Ульянова - ул. Комарова (в районе гаражного кооператива); ул. Попова, д. №61 (в районе магазина «Магнит»); ул. Коваленко, д. №19А (в районе ТЦ «Глобус»); ул. Миронова, д. №1А (в районе ТК «Данко»); ул. Веселовского, д. №62А (на площадке ярмарки выходного дня); ул. Солнечная (в районе жилого дома №7, корп.1); ул. Косарева, д. №50 (на территории, прилегающей к ТК «Заречный»); бульвар Эрьзи (в районе жилых домов №№11и 21); ул. Волгоградская, д. №71 (на прилегающей территории к ТРЦ «Сити-Парк»); ул. Сущинского, д. №9Б (в районе торгового ряда); ул. Ленинградская (в районе разворотного кольца автобуса маршрута № 44); ул. Гайдара, д. №6 (в районе торгового ряда); п. Николаевка, ул. Ленина, д. №90А (в районе ТЦ); п. Ялга, ул. Пионерская (в районе жилого дома №39); п. Луховка, ул. Октябрьская, д. №18А (в районе торгового ряда); ул. А. Невского, д. №55Б (на прилегающей к магазину «Караван» территории); Лямбирское шоссе, д. №15 (на территории, прилегающей к гипермаркету «АШАН»).

Подано уже 35 заявок на размещение елочных базаров, с индивидуальными предпринимателями заключен 21 договор на 13 площадках. Самыми популярными елочными базарами в Саранске являются торговые места на территориях, прилегающих к ТК «Заречный», рядом с ТЦ «Ботевград», в районе магазина «Чайка», ТЦ «Глобус» и на ул. Энгельса, около магазина «Магнит».

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Источник: adm-saransk.ru