В Саранске Артём Здунов проверил работу поликлиники №3

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов в понедельник приехал с инспекцией в поликлинику №3 в Саранске.

Артём Здунов решил лично посмотреть, как исполняются его поручения по улучшению работы первичного звена, которые были даны на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Заместитель главного врача поликлиники Юлия Шеволаева заявила, что уже принят ряд оперативных мер по исполнению упомянутых поручений. Запущены дополнительные телефонные линии, куда поступают звонки, обеспечен дополнительный транспорт для участковых терапевтов, а также проводится аудиоконтроль за состоянием пациентов, которые лечатся амбулаторно.

Руководителю республики также показали запас лекарств, которые предназначены для амбулаторных больных. Участковый врач приносит их пациентам на дом бесплатно, проблем с этим нет.

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Источник: e-mordovia.ru