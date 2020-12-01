Артём Здунов проинспектировал государственные и коммерческие аптеки в Саранске

В понедельник временное исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов объехал ряд аптек Саранска, чтобы лично убедиться в наличии лекарств, необходимых для лечения коронавируса.

Беседа с сотрудницей одной из коммерческих аптек стала наглядным свидетельством того, что частные организации с поставленной задачей не справились. Почти ничего из перечня противовирусных лекарств, антибиотиков, антикоагулянтов, гормональных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции, не было.

В одной из аптек сети ГУП РМ «Фармация» ситуация отличалась кардинально. Практически весь перечень лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, был здесь в наличии.

Глава республики заявил, что частные аптечные сети также должны нести социальную ответственность за отсутствие необходимых лекарств.

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Источник: e-mordovia.ru