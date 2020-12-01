Житель Рузаевки, ударивший соседку, пойдет под суд

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который ударил свою соседку.

Некоторое время назад 52-летняя жительница Рузаевки, поднимаясь по лестнице к своей квартире, столкнулась с компанией мужчин, распивающих спиртные напитки, среди которых был её 32-летний сосед, выкрикнувший определенные фразы в адрес женщины. Последняя сочла выкрик оскорбительным. В итоге началась ссора. Когда женщина стала открывать дверь своей квартиры, мужчина ударил её по колену. Из-за сильной боли пострадавшая обратилась за медицинской помощью. У женщины был диагностирован внутрисуставный перелом латерального мыщелка левой большеберцовой кости и гемартроз левого коленного сустава.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 32-летнего гражданина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф