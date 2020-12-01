Полицейские изъяли марихуану у жителя Рузаевки

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.
Возле дома, расположенного по адресу – улица Маяковского, стражами порядка был задержан 33-летний житель Рузаевки, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и изъята марихуана массой 6,43 г. Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного употребления.
В отношении жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф