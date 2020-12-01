В Мордовии жительница Нижегородской области подозревается в покушении на убийство ребенка

В Мордовии было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Нижегородской области, которая подозревается в покушении на убийство своего ребенка.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что днём 28 ноября 19-летняя жительница Нижегородской области, находясь в палате медицинского учреждения, расположенного в Зубовой Поляне, несколько раз ударила своего 2-летнего сына головой об пол. Сотрудники больницы, услышав крики ребенка, забрали его у матери.

Выяснилось, что мама с ребенком были помещены в медицинское учреждение с целью проведения медицинского осмотра и последующего направления малолетнего в детский дом. В начале ноября они приехали в Зубово-Полянский район и стали проживать в различных местах, не имея постоянного источника дохода. По этой причине органами системы профилактики было принято решение об изъятии мальчика из семьи.

Ребенок с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга в настоящее время находится в реанимационном отделении. Его мать была задержана в качестве подозреваемой. В рамках расследования в отношении девушки будет проведена судебная психиатрическая экспертиза.

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Источник: mordovia.sledcom.ru