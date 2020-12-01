Житель Московской области фиктивно поставил на учет в Мордовии граждан Таджикистана

В Мордовии житель Московской области фиктивно прописал в своем доме нескольких иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце февраля прошлого года безработный житель Московской области 1973 года рождения фиктивно поставил на миграционный учет в принадлежащем ему доме, расположенном в селе Мордовское Вескенино Ковылкинского района, четырех граждан Таджикистана 1977, 1983, 2001 и 2003 годов рождения, которые фактически проживают по другому адресу.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что жительница Лямбирского района фиктивно прописала в своем доме двух граждан Таджикистана.

Источник: 13.мвд.рф