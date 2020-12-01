В Мордовии 19-летний парень подозревается в краже семян конопли

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который подозревается в краже семян конопли.
Стражами порядка было установлено, что 19-летний житель Инсара, проходя учебную практику на предприятии, похитил хранившиеся в специальном помещении семена конопли массой 100 кг. Общая стоимость украденного вещества составляет более 9 тыс. рублей.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф