В Мордовии 19-летний парень подозревается в краже семян конопли

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека, который подозревается в краже семян конопли.

Стражами порядка было установлено, что 19-летний житель Инсара, проходя учебную практику на предприятии, похитил хранившиеся в специальном помещении семена конопли массой 100 кг. Общая стоимость украденного вещества составляет более 9 тыс. рублей.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф