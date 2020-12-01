Жителя Краснослободского района осудили за незаконное хранение марихуаны

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении марихуаны.

В июле нынешнего года 58-летний житель села Новая Карьга на одном из заброшенных полей в селе Гумны обнаружил дикорастущую коноплю. Мужчина собрал растение, положил в машину и отправился к себе домой. В пути автомобиль гражданина был остановлен стражами порядка. Последние изъяли из салона транспортного средства марихуану массой 278,2 г.

Решением суда в отношении 58-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф