В ноябре более 90 жителей Мордовии стали жертвами мошенников

В ноябре мошенники похитили у жителей Мордовии более 10 млн рублей.

На протяжении последнего месяца осени более 90 жителей республики стали жертвами мошенников. В общей сложности пострадавшие лишились 11,05 млн рублей.

Наиболее распространенным видом мошенничества является звонок от якобы работника банка, который просит сообщить персональные данные под предлогом предотвращения кражи денег со счета некими преступниками.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф