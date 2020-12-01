Житель Атюрьево пойдет под суд за кражи и покушение на мошенничество

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в кражах и покушении на мошенничество.

В сентябре нынешнего года 43-летний ранее судимый житель Атюрьево на улице случайно обнаружил две сувенирные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. Затем мужчина встретил знакомого, который страдает психическим заболеванием. Обвиняемый передал ему упомянутые банкноты и попросил купить спиртное в магазине. Последний, не сумев различить фальшивые деньги из-за психического заболевания, отправился в торговое заведение. Работница магазина, увидев предоставленные посетителем деньги, вызвала полицейских.

Также 43-летний гражданин совершил две кражи из домов соседей. Мужчина похитил деньги и мобильный телефон.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф