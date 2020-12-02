В Саранске ограничили движение транспортных средств по улице Льва Толстого

В Саранске было ограничено движение транспортных средств по улице Льва Толстого.

До 24:00 4 декабря будут ограничены движение и стоянка транспортных средств на участке от ул. Б. Хмельницкого до здания №21 по ул. Л. Толстого.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является ремонт ливневой канализации.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что на протяжении минувшей недели на территории Саранска проверили более 300 единиц общественного транспорта. По результатам данных проверок было вынесено 169 замечаний.

Источник: adm-saransk.ru