В Саранске ограничили движение транспортных средств по улице Льва Толстого

В Саранске было ограничено движение транспортных средств по улице Льва Толстого.
До 24:00 4 декабря будут ограничены движение и стоянка транспортных средств на участке от ул. Б. Хмельницкого до здания №21 по ул. Л. Толстого.
Причиной введения рассматриваемого ограничения является ремонт ливневой канализации.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru