В Саранске пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшим

В Саранске по вине пьяного водителя иномарки произошло ДТП, в результате которого пострадал мужчина.

Происшествие произошло утром 1 декабря на улице Полежаева. Водитель автомобиля марки «Тойота» 41-летнего возраста, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения, проявив невнимательность, врезался в остановившийся впереди на запрещающий сигнал светофора автомобиль марки «Шевроле». После этого первое транспортное средство совершило наезд на дорожное ограждение.

Пострадал 39-летний водитель «Шевроле». Мужчина доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении 41-летнего автомобилиста были составлены административные материалы.

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Источник: гибдд.рф