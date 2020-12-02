Жительница Саранска, исполосовавшая мужа ножом, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении местной жительницы, которая нанесла ножевые ранения своему супругу.

В первой половине октября нынешнего года 35-летняя гражданка, проживающая в посёлке Николаевка, стала упрекать своего 38-летнего супруга в том, что он был пьян. Мужчина оскорбил женщину. В ответ на это последняя ударила мужа ножом в область грудной клетки. Пострадавший попытался отнять орудие преступление, вследствие чего обвиняемая нанесла ему ещё не менее четырех ножевых ранений. Затем женщина сообщила о случившемся соседям.

Пострадавший был госпитализирован. Медики спасли мужчину.

Материалы уголовного дела в отношении супруги пострадавшего в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф