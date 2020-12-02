В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Вечером 1 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ярославской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №14 горит мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил мусорный контейнер на площади, составляющей 1 квадратный метр.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горел гараж.

Источник: 13.mchs.gov.ru