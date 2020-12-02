Житель Ичалковского района пойдет под суд за хранение марихуаны и конопли

В Ичалковском районе суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в хранении марихуаны и конопли.
В октябре нынешнего года сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме 48-летнего жителя села Резоватово полимерный пакет и три бумажных свертка, в которых находились марихуана и конопля общей массой 244 г.
Мужчина пояснил, что нарвал дикорастущее растение в сентябре на одном из заброшенных полей, после чего высушил, измельчил, расфасовал по емкостям и оставил на хранение дома для личного употребления.
Материалы уголовного дела в отношении 48-летнего гражданина в настоящее время находятся на рассмотрении суда.
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Источник: 13.мвд.рф