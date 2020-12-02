В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Днём 1 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Зыково. Огонь вспыхнул в жилом доме №148, расположенном по адресу – улица Советская. Горел мусор на чердаке.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило мусор на чердаке на площади 3 кв. м.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горел мусорный контейнер.

Источник: 13.mchs.gov.ru