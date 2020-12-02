В Саранске произошел пожар в жилом доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.
Днём 1 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Зыково. Огонь вспыхнул в жилом доме №148, расположенном по адресу – улица Советская. Горел мусор на чердаке.
По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.
Пламя уничтожило мусор на чердаке на площади 3 кв. м.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru