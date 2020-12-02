В колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

В ИК-1 сотрудниками учреждения во время проведения обследования контрольно-следовой полосы на участке внутренней запретной зоны был обнаружен и изъят сверток, в котором находились восемь мобильных телефонов.

Сотрудниками ИК-7 во время проведения обследования контрольно-следовой полосы был обнаружен и изъят сверток, в котором находились шесть мобильных телефонов.

В ИК-12 сотрудниками учреждения во время обследования контрольно-следовой полосы были обнаружены и изъяты три свертка, в которых находились восемь мобильных телефонов.

В настоящее время проводятся проверки по данным фактам.

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Источник: 13.fsin.su