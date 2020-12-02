В Саранске проводится патрулирование на водных объектах

В Саранске проводится месячник безопасности на водных объектах.

Инспекторами ГИМС совместно со спасателями и ВОСВОД проводятся патрулирования и профилактические выезды с целью контроля ледовой обстановки и мест выхода населения на лёд, а также профилактические мероприятия с рыбаками и детьми.

На 4 декабря запланировано очередное патрулирование по местам выхода рыбаков на лёд.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru