В Мордовии бывший сотрудник почты подозревается в получении взятки

В Мордовии был помещен под домашний арест бывший сотрудник почты, который подозревается в получении взятки.

В прошлом году подозреваемый, занимая должность руководителя отдела розничных товаров УФПС РМ – филиала ФГУП «Почта России», сообщил директору коммерческой организации, что для выбора его компании в качестве поставщика продовольственных товаров он должен передать ему взятку в размере 3% от суммы приобретаемой продукции. С августа прошлого года по март текущего года фигурант уголовного дела получил около 107,5 тыс. рублей.

Следователь СК обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время фигуранту уголовного дела будет предъявлено обвинение.

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Источник: mordovia.sledcom.ru