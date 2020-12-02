В Чамзинке горел мусорный контейнер

В Чамзинке произошло возгорание мусорного контейнера.

Днём 1 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Республиканской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит пластиковый мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил мусорный контейнер на площади, составляющей 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru