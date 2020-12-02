Указ о выплатах медицинским работникам подписал Артём Здунов

Указ, в соответствии с которым установлены специальные социальные выплаты работникам государственных учреждений здравоохранения Мордовии, был подписан временно исполняющим обязанности главы региона Артёмом Здуновым.

Речь идет от тех лицах, которые оказывают медицинскую помощь и участвуют в создании условий для оказания этой помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Специальные социальные выплаты установлены взамен стимулирующих. Размер выплат сохранен и не будет облагаться налогом.

Также сохранены категории работников государственных учреждений здравоохранения, которые получают выплаты.

Дополнительно выплаты будут получать сотрудники государственных учреждений здравоохранения, оказывающие неотложную медицинскую помощь.

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Источник: e-mordovia.ru