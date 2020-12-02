Артём Здунов провел рабочую встречу с мэром Саранска

Состоялась первая рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артёма Здунова и мэра Саранска Петра Тултаева.

В ходе указанной встречи обсуждались оперативные вопросы, касающиеся жизнедеятельности Саранска.

Речь шла о давних проблемах города, требующих незамедлительного решения, так как они затрагивают интересы большого количества жителей Саранска. Это касается обеспечения жильем детей-сирот и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, переселения граждан из ветхого и аварийного фонда, строительства значимых для горожан объектов социальной и бытовой сферы, создания инженерной инфраструктуры в новых районах жилой застройки, дорожного строительства.

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Источник: e-mordovia.ru