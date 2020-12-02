Администрация Саранска продолжает передавать автомобили медикам

Администрация Саранска продолжает оказывать посильную помощь лечебным учреждениям города в части обеспечения автотранспортом.
Передачу служебных автомобилей руководителей структурных подразделений в помощь поликлиникам инициировал мэр города Пётр Тултаев на заседании городского оперативного штаба, прошедшем 14 ноября.
На первом этапе детским лечебным учреждениям было передано четыре машины, затем – ещё одна, также был предоставлен один автомобиль поликлинике №2.
В минувший понедельник на оперативном совещании Пётр Тултаев напомнил о своем поручении.
С 1 декабря ещё две машины городской администрации начали работать в лечебных учреждениях Саранска – в республиканской клинической больнице №5 и поликлинике №2.
Кроме того, от городских учреждений культуры передано три микроавтобуса станции скорой медицинской помощи. Они обеспечивают доставку дежурных бригад на вызовы.
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Источник: adm-saransk.ru