В селе Нагаево Кадошкинского района скоро откроется новый фельдшерско-акушерский пункт

В Мордовии в рамках реализации национального проекта под названием «Здравоохранение» в селе Нагаево Кадошкинского района в ближайшее время запланировано открытие нового фельдшерско-акушерского пункта.

Здание ФАПа уже готово, строительные работы завершены. Все необходимые коммуникации подведены. Помещение отапливается, газифицировано, свет и вода тоже имеются.

В ближайшее время будут завезены оборудование и медикаменты. Планируется, что до конца декабря фельдшерско-акушерский пункт начнет функционировать.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru