Артём Здунов заслушал еженедельный доклад по реализации нацпроектов

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов 1 декабря в режиме видеоконференции провел очередное еженедельное совещание с членами республиканского правительства по реализации национальных проектов.

Артём Здунов подчеркнул, что год завершается, а это значит, что контроль за выполнением целевых показателей должен быть усилен.

Глава республики заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы обеспечить полное выполнение нацпроектов по всем направлениям.

Особое внимание в ходе совещания было уделено объектам, на которых имеет место отставание от графиков строительства.

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Источник: e-mordovia.ru