В Лямбире в результате пожара погибли два человека

В Лямбире произошел пожар, в результате которого погибли мужчина и женщина.

В ночь на 3 декабря на улице Зеленой загорелся жилой дом №49. Пожарных вызвала гражданка, которая проживает по соседству.

Во время ликвидации возгорания пожарными были обнаружены трупы мужчины и женщины, возраст которых устанавливается.

В доме имело место сильное задымление из-за тления постельных принадлежностей.

Площадь распространения пламени составила 2 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске произошел пожар в жилом доме.

Источник: 13.mchs.gov.ru