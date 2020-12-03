В Саранске ограничили стоянку транспортных средств на участке улицы Энгельса

В Саранске была временно ограничена стоянка транспортных средств на одном из участков улицы Энгельса.
До 24:00 3 декабря стоянка транспортных средств будет запрещена на участке указанной улицы, пролегающем от улицы Ульянова до улицы Р. Люксембург.
Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по уборке снега и наледи.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru