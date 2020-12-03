В Саранске проводится проверка по факту загадочной смерти 31-летней женщины

В Саранске сотрудниками следственных органов проводится проверка по факту смерти 31-летней местной жительницы.

Вечером 5 ноября нынешнего года в одну из больниц Саранска была доставлена 31-летняя гражданка. Ночью женщина скончалась. Предварительно было установлено, что причиной смерти гражданки стало отравление неизвестным веществом.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти жительницы Саранска.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru