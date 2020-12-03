В Саранске 19-летний автомобилист сбил 85-летнего пешехода-нарушителя

В Саранске 85-летний пенсионер попал под колёса легковушки.

Происшествие произошло днём 2 декабря на улице Веселовского. По предварительной информации, на 85-летнего пенсионера, пересекавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, совершил наезд легковой автомобиль марки ВАЗ-2112, за рулем которого находился 19-летний парень.

Пострадавший получил телесные повреждения. Пенсионер был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф