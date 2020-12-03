В селе Старое Шайгово горел жилой дом

В селе Старое Шайгово произошло возгорание жилого дома.

Днём 2 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Огарева. Загорелся жилой дом №3.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил внутреннюю отделку жилого дома на площади, составляющей 5 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru