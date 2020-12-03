В Атюрьевском районе загорелся жилой дом

В Атюрьевском районе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома.

Ранним утром 3 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Татарская Велязьма. На улице Заречной загорелся жилой дом №3. Огонь распространился на площади, составляющей 117 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru