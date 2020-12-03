Безработный житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире нескольких человек

В Саранске местный житель фиктивно прописал в своей квартире нескольких человек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июле нынешнего года 36-летний безработный житель Саранска фиктивно зарегистрировал в своей квартире трех граждан России 1982, 1998 и 2015 годов рождения, которые фактически проживают по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф