В Саранске горел прицеп автомобиля

В Саранске произошло возгорание прицепа автомобиля.

В ночь на 3 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Комарова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №16А горит прицеп автомобиля. Площадь распространения пламени составила 3 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Лямбире в результате пожара погибли два человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru