В Саранске этой зимой будут работать более 20 ледовых катков

В Саранске текущей зимой будут работать 22 катка, предназначенных для катания на коньках и игры в хоккей.

Сейчас работы активно ведутся на стадионе «Саранск» и катке детско-юношеской спортивной школы №1.

Для любителей фигурного катания и игры в хоккей будут подготовлены полюбившиеся всем площадки на стадионе «Саранск», водоеме у парка им. А.С. Пушкина, центральные катки на главных площадях Пролетарского и Октябрьского районов, в микрорайоне «Юбилейный», в п. Луховка, а также корты на стадионе педагогического университета им. М.Е. Евсевьева и в районе домов №№89 и 91 по улице Гагарина.

В общеобразовательных учреждениях (школах №№ 1, 5, 11, 17, 24, 28, 32, 33, 38, Николаевской, Ялгинской и гимназиях №№23 и 29) также в ближайшее время появятся ледовые площадки.

Катки и корты, расположенные на пришкольных территориях, заливаются силами образовательных учреждений.

Было принято решение о работе всех городских катков без пунктов проката инвентаря в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой.

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Источник: adm-saransk.ru