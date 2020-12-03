В Октябрьском районе Саранска ведется подготовка к новогодним праздникам

На территории Октябрьского района Саранска проводится ревизия иллюминации, проверяется работоспособность консолей и гирлянд, а также параллельно устанавливаются световые конструкции.

В настоящее время часть работ уже завершена. К 20 декабря будут украшены не только улицы и общественные пространства, но и фасады отдельных многоквартирных домов района.

Новогодние ели будут установлены на следующих общественных территориях: районная площадь по ул. Гожувская, проспект Российской Армии, круговой перекресток по ул. Осипенко.

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Источник: adm-saransk.ru