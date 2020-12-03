Артём Здунов призвал протянуть руку помощи нуждающимся

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артём Здунов обратился к гражданам по случаю Дня инвалидов.

Глава республики отметил, что в регионе многое делается для улучшения условий жизни людей с дополнительными потребностями и для максимального их вовлечения в жизнь общества. К примеру, реализуется программа «Доступная среда», направленная на повышение доступности социальных и транспортных объектов, учреждений дошкольного, дополнительного и высшего образования, расширение возможностей обучения и трудоустройства людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Также Артём Здунов призвал граждан не оставаться равнодушными и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается.

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Источник: e-mordovia.ru