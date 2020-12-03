В Мордовии реализуется национальный проект «Экология»

В Мордовии в рамках реализации национального проекта «Экология» в 2021-2023 годах будет проведена расчистка русла реки Мокша на территории Старозубаревского сельского поселения Краснослободского района (протяженность 4,5 км) и участков на территории Ковылкинского района (протяженность 12 км).

В настоящее время ведется разработка проектной документации по указанным объектам.

Всего в рамках рассматриваемого проекта планируется осуществить в Мордовии экологическую реабилитацию водных объектов площадью не менее 25 га, а также расчистить русла рек протяженностью не менее 70,2 км.

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Источник: e-mordovia.ru